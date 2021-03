1 an de Covid dans la brasserie solidaire le Jardin pêcheur : "On essaie de garder le lien avec nos salariés"

Les professionnels de ce secteur sont toujours lourdement impactés et beaucoup se sont adaptés comme la brasserie solidaire "le jardin pêcheur" à Bordeaux.

C'est un grand bâtiment situé en face du pont levant Chabal Delmas, rive gauche à Bordeaux. Le jardin pêcheur emploie 16 personnes dont 13 en situation de handicap. L'année écoulée a bien-sûr marqué un coup d'arrêt dans l'activité mais pour s'adapter, le gérant Pierre Maly a mis en place un plan de formation, en attendant la reprise.

"En ces temps troublés on essaie de garder avec tous nos salariés, soit par téléphone, soit par zoom et on va mettre en place des temps de formation, car on sait bien - c'est la leçon qu'on a tiré du premier confinement - que lorsqu'on va rouvrir, les employés risquent d'être en difficulté."

Les employés sont pour l'instant en chômage partiel, mais très demandeurs de revenir. L'entreprise garde le lien, en organisant par exemple les entretiens annuels avec les salariés pour les impliquer dans la poursuite de l'entreprise.

Aujourd'hui, il faut tenir, coûte que coûte, et l'énergie est encore présente.

"Il est clair que l'impératif sanitaire prime sur le reste. Aujourd'hui les aides de l'Etat sont très importantes et elles nous permettent de tenir. Evidemment on préfererait tous retravailler et retrouver nos clients ; on espère qu'ils seront au rendez-vous".

Rappelons que la validité des tickets restaurants 2020 est prolongée au moins jusqu'au 1er septembre prochain, histoire de garder le moral côté restaurants et d'imaginer un avenir de convivialité.