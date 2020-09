1 ligérien sur 10 souffre de solitude: Astrée leur vient en aide

Avec ses antennes à Nantes, Angers et maintenant au Mans, l'association Astrée luttre contre l'isolement en proposant un accompagnement sur la durée aux personnes qui se sentent seuls. Pour en parler nous recevons Perrine Lothon chargée d’animation et de développement territorial et Joël Bruneau responsable de l'antenne mancelle.





Astrée Le Mans : 07.68.11.09.95

https://www.astree.asso.fr/fr/