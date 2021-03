L'autorité de Sureté nucléaire préconise la poursuite du fonctionnement des plus vieux réacteurs, dont du Blayais. Elle pourrait rester en exercice 10 ans, ce que dénoncent les écologistes.

10 ans de plus pour la centrale du blayais ! C'est ce qu'a préconisé l'autorité de Sureté nucléaire (ASN) dans son rapport sur la consultation du public sur la poursuite des réacteurs de 900 MW au delà de 40 ans.

Une décision que dénoncent les écologistes. Selon eux, c'est un mauvais calcul car en pus des conséquences environnementales, cela risque de coûter très cher. Les explications de Stéphane Saubusse, tête de file des élus EELV et génération S au Conseil Départemental, et membre de la CLIN, commission locale d'information nucléaire.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Notons que le jour anniversaire du début de la catastrophe de Fukushima, jeudi 11 mars, l'association Tchernoblaye manifestera devant la centrale du blayais pour dénoncer le risque permanent. Une chaîne humaine antinucléaire sera organisée à Bordeaux le 13 mars également.