10 millions d'euros en 10 ans pour le NPRU à Châteauroux

Le logement au coeur d'une opération de revitalisation du territoire signée il y a quelques jours à Buzançais. Un moyen d'en faire profiter toute la communauté de communes.



Le quartier Beaulieu de Châteauroux transformé dans 10 ans grâce à un nouveau programme de renouvellement urbain. Pour cela 50 millions d'euros investis.



10/10 pour l'agence tourisme et territoire du Cher ! 10 projets touristiques ont été financés par les internautes. Une initiative qui doit contribuer à l'attractivité du territoire



Environnement, insertion, culture, association… L’ESS, l’économie sociale et solidaire pèse 100 000 emplois en centre val de Loire. Et pour inciter les citoyens a investir dans le secteur la région lance deux nouveaux outil dont une plateforme participative.