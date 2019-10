100 ans pour Marrel et l'innovation toujours là dit son PDG Jérôme Semay



Marrel est un des leaders mondiaux des équipements montés sur véhicules industriels.

Verrins et bras de levage hydrauliques, ce sont quelques uns des produits phares de cette société centenaire devenue simplement : Marrel, il y a 9 ans.

Jérôme Semay son PDG, revient sur l'histoire de l'entreprise et son essor à l'international depuis 2010.

Un essor intimement lié à l'innovation.