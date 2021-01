100% d'énergies Vertes en 2050: Est-ce possible?

Le groupe RTE ( Réseau de Transport Electrique) et l'Agence Internationale de l'Energie viennent de remettre un rapport au Gouvernement sur l'Avenir Energétique de la France à l'horizon 2050. Un rapport qui mise sur un développement important des énergies renouvelables au détriment du nucléaire. Qu'en est-il dans la Région PACA?

-Invité: Gilles PIPIEN/ Ingénieur Général des Ponts des Eaux et Forêts

Ex Inspecteur Général au Ministère de la Transition Energétique