105ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié

Ce dimanche 29 septembre a lieu la journée mondiale du migrant et du réfugié.



Une journée durant laquelle l'Église catholique souhaite rappeler ses convictions et ses engagements pour le respect des droits et de la dignité des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile. Cette journée porte pour thème cette année le message du pape : 'Il ne s'agit pas seulement des migrants'.



Retour sur cette 105ème édition avec Arletta Thomas, coopératrice auprès de la pastorale des migrants pour le Bas-Rhin.