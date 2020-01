10e Brevet Grand Gibier : l'ADCGG ouvre les inscriptions en Nièvre

L'ADCGGN organise en 2020 son 10ème Brevet Grand Gibier. La chasse réclame de plus en plus de compétence et la responsabilité de ses pratiquants. Ce Brevet est un test auquel chacun peut se soumettre librement.

Il n'est pas obligatoire mais il constitue une réelle et sérieuse référence cynégétique. Le cycle de formation se déroulera du 24 janvier au 13 juin 2020.

Les formations sont dispensées à la Maison de la Nature et de la Faune Sauvage à Forges (près de Nevers).

L'ADCGGN invite les personnes intéressées le vendredi 24 janvier à 19h00 pour une présentation de la formation, les inscriptions et un test de connaissances.

Renseignements : 06 15 96 06 86 - www.adcgg.org/ad58