11 Novembre 1918 /11 Novembre 2020

Si le contexte géopolitique de 2020 a heureusement bien changés depuis le 11 novembre 1918. Le contexte sanitaire résonne comme en écho à celui d’aujourd’hui. Hier dénommé grippe espagnole et de nos jours COVID 19 un virus jusqu’alors inconnu pour lequel nous n’avons pas encore comme celui d’autrefois ni traitement ni vaccin tend à transformer notre quotidien. Mais aujourd’hui à la grande différence d’hier notre Nation n’est plus seule pour face aux conséquences sanitaires et économiques d’une pandémie. L’Union Européenne est avec nous.