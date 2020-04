11h30 - Avec le président de SHOP IN DIJON et le Père Alain Theuret

Avec le confinement, les commerçants et les artisans du centre-ville de Dijon s'organisent, nous découvrirons le site internet de vente mis en place par Shop In Dijon. Denis Favier est notre invité.

En seconde partie, direction la Plaine de Saône avec le Père Alain Theuret. Nous ferons le point sur la situation des paroisses de Saint-Jean de Losne et Brazey-en-Plaine, focus sur les initiatives mises en place dans ce secteur.