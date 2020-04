11h30 Le Mag : jeudi 23 avril 2020

Ils sont des centaines de volontaires qui fabrique des visières offertes entre-autre aux soignants, commerçants....Une action menée par plus de 70 personnes en Côte d'Or, nous découvrirons l'une d'entre elle.

Quand un vicaire de la Côte viticole devient youtubeur ! Le Père Jean-Philippe Nollé met tous les jours une vidéo spirituelle et pleine d'humour. Il nous en dit plus sur cette initiative qui permet de garder du lien avec les paroissiens.