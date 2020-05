Le service public s'adapte pendant la pandémie et vous accompagne pour vos différentes démarches : déclaration de revenus, report de charges...Jean-Paul Catanese, directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté nous en dit plus.

Nous prendrons la direction de la Saône-et-Loire avec le Père Dominique Oudot, curé de la paroisse Saint Philibert de Tournus. Il nous parlera de la solidarité mise en place au sein de sa paroisse envers les plus fragiles.