12 entreprises du Rhône sélectionnées au C.E.S Las Vegas

Un salon qui se déroule du 7 au 10 janvier, véritable tremplin pour ces starts-up qui viennent présenter leurs innovations technologiques, monter des partenariats et peut-être commencer à développer leur business aux Etats-Unis.

Parmi ces chanceuses et talentueuses entreprises figure la villeurbannaise « Bookinou ». Pendant deux ans, Guillaume Chanteloube et Vincent Gunther ont mis au point une liseuse sans écran pour enfants. Le petit plus : les proches, parents, grands-parents peuvent lire des histoires, les enregistrer et même rajouter des effets sonores. Les enfants pourront ensuite grâce à un boitier écouter l’histoire. N'importe quel livre peut être enregistré. Une façon de « mettre le pied à l’étrier des enfants dans le gout des livres et dans l’apprentissage de la lecture » et de les éloigner des écrans selon Guillaume Chanteloube, le directeur général de la start-up.