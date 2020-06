13 ordinations sacerdotales ce week-end dont 11 à la communauté Saint-Martin

L’actualité de la semaine, c’est bien évidemment les ordinations diaconales et sacerdotales dans nos diocèses. Comme d’habitude c’est à la communauté Saint Martin, installée en Mayenne qu’il y aura le plus grand nombre d’ordinations. 27 ordinations diaconales en vue du sacerdoce et 11 ordinations sacerdotales.



Nous l’avons appris cette semaine, la nomination d’un prêtre angevin à la tête de la paroisse Saint-Louis des Français à Rome. Mgr Laurent Bréguet, curé de la paroisse Saint-Laud à Angers et curé doyen d’Angers-centre. Il témoignera de sa joie de partir pour Rome.



L’initiative de la semaine nous conduira en Sarthe et particulièrement dans le sud du département, près de la Flèche, où des bénévoles ont restauré et réinstallé un Calvaire âgé de près de 200 ans. Il était oublié depuis des années au fond d’une grange.



Rencontre aussi avec le nouveau patron du premier site touristique de Maine-et-Loire : Terra Botanica, un parc à thème entièrement dédié au végétal qui fête ses 10 ans cette année et ses 300 000 spectateurs l’an dernier. Venu du zoo de Beauval Pierre Watrelot succède à Denis Griffon.



Et puis nous évoquerons la toute première compétition sportive, toutes catégories confondues, à reprendre depuis le début du déconfinement. Initialement prévue au mois de mars, la Solo Maitre CoQ, course à la voile, se court en ce moment au large des Sables d’Olonne.