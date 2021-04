14 anonymes vont vivre dans une grotte pendant 40 jours

C'est à une expérience hors du commun à laquelle se prêtent 7 femmes et 7 hommes. Son nom : Deep Time. En totale autonomie et dans des conditions spartiates, les volontaires vivent depuis plusieurs jours à 800 mètres de profondeur dans l'une des plus importantes grottes d'Europe, en Ariège. Quels intérêts pour la science ? Stéphane Besnard, coordonateur du projet et médecin ORL à Caen, nous répond.