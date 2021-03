"On va harceler les points de deal" propos du ministre de l'intérieur Gérald Darmanin, à Bordeaux hier. Il a annoncé 140 nouveaux policiers et gendarmes pour la circonscription de Bordeaux.

Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin était à Bordeaux hier, pour annoncer notamment de nouveaux effectifs policiers et gendarmes dans la circonscription de Bordeaux. 140 nouvelles recrues, 70 qui seront opérationnels en septembre, les 70 autres d'ici avril 2022. Avec 20 départs en retraites, ce sont donc 120 personnes en plus au final qui viennent renforcer les forces de l'ordre dans cette zone. Une police sur le terrain, dite de proximité, pour une ville qui en a de plus en plus besoin.

On écoute le Ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Le ministre de l'intérieur est toujours en Gironde, il va notamment poser la première pierre d'une caserne de gendarmerie à Libourne.