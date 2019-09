150 ans après, connaît on encore Tony Garnier ?

Architecte et urbaniste avant-gardiste, Tony Garnier aura passé l'essentiel de sa vie à Lyon et a durablement laissé sa marque dans l'architecture de la ville. S'il est surtout connu pour ses "grands travaux", le Stade de Gerland, la Halle qui porte son nom, la cité des États-Unis et l'hôpital Édouard Herriot, son oeuvre est bien plus vaste.

Jacques Bonniel, sociologue émérite à l'université Lyon 2 et président du Musée urbain Tony garnier répondait à nos questions en annonçant de nombreux événements consacrés à l'architecte, dans le musée, mais aussi aux archives municipales et à la halle Tony Garnier.

