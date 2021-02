17 nouvelles hospitalisations pour Covid dans les Alpes-Maritimes ce dimanche 21 février

Le maire de Nice et président de la métropole Nice Côte d'Azur parle d'une situation catastrophique. Les hôpitaux privés ouvrent des lits.

"Situation sanitaire catastrophique au niveau départemental : 17 nouvelles hospitalisations depuis ce matin." Ces mots sont ceux de Christian Estrosi. Le maire de Nice et président de la métropole Nice affirme que les réanimations sont proche de la saturation, des déprogrammations d’opérations lourdes ont lieu au CHU de Nice.

Tous les établissements de santé du département sont concernés

Christian Estrosi qui parle aussi de transferts de patients de Cannes vers Gap et d’Antibes vers l’institut Arnault Tzanck et la polyclinique Saint-Jean faute de lit. Le maire de Nice demande un "confinement généralisé" si d’ici mercredi, dans les AlpesMaritimes, le taux d’incidence progressait encore de plus de 10%.