1800 nouvelles places de formation de soignants en Nouvelle-Aquitaine

La région Nouvelle Aquitaine annonce la création sur 3 ans de 1800 nouvelles places de formation de soignant, répartis sur 3 métiers et sur les différents pôles de formation du territoire.

> Pour les infirmières : 650 nouvelles places, dont près de la moitié sont créées en Gironde et pour la première fois à Ste Foy la Grande.

> Pour les aides soignants : 715 nouvelles places, dont 250 en Gironde

> Pour les auxiliaires de vie : 450 nouvelles places

Deux instituts en soins infirmiers sont crées : un à Bergerac, c'est une antenne de l'institut de formation de Bagatelle et un autre à Limoges, une antenne de l'institut de formation d'Ussel.

Pour les aides soignants 9 antennes sont délocalisées et pour les auxiliaires de vie 6 autres, notamment dans les locaux de maisons familiales et rurales.

L'Etat prend en charge ces nouvelles places de formations pour un budget total de 28 millions d'euros. La région avance 10 millions d'euros pour les ouvertures qui auront lieu cette année.