1819-2019, les Frères de La Mennais fêtent les 200 ans de la congrégation

1819-2019, les Frères de Ploermel fêtent les 200 ans de la congrégation! Les festivités vont durer toute l'année et débutent dimanche à Ploermel. Le Frère Hervé Zamor est haitien, il a 51 ans est le Supérieur général, depuis un peu plus d'1 an. Il nous présente bicentenaire.