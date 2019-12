À 19 ans cette jeune auteure Sarthoise publie son premier roman édité

Clarisse Failland à 19 ans, elle habite La Suze sur Sarthe et elle vient de publier son premier livre "physique". Car la jeune auteure a dèjà fait des romans en ligne, sur une plateforme de publication sur internet. Mais le grand saut de la publication chez un éditeur, edilivre, elle vient de le faire avec son titre : "La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt". Disponible sur internet et en librairie du Mans et des alentours, le roman s'interesse à une jeune fille en 3ème, qui vise le brevet des collèges. La jeune auteure Sarthoise est au micro de RCF Sarthe avec Auberi Maitrot.