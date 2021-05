19 mai: les restaurateurs restent perplexes

Il y a plusieurs semianes le président de la république annonçait aux français plusieurs étapes dans le déconfinement. Aujourd'hui 19 mai est un jalon important avec la réouverture des lieux de cultures comme les musées et les cinéma. Pour les restaurants et les cafés en revanche les choses sont moins simples. Les terrasses uniquement sont autorisées a accueillir du public, mais pas plus de 50% de la capacité et des tables de 6 personnes maximum. Entre joie de la réouverture et perplexité, les restaurateurs sont partagés. Jean-Pierre Bujard est le président de l'union des métiers et des industries de l'hotellerie du secteur de Montluçon.