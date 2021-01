Et dans cette émergence en 1991 nait Radio Horizon, la radio du diocèse de Besançon. Il est décidé qu’elle sera rattachée au réseau des radios diocésaines chrétiennes – Le Président fondateur en sera le Père Jean-Pierre Beauté et son Directeur : le Père Paul Huot Pleuroux.

Des souvenirs, des anecdotes, une longue et belle aventure qu'évoque les pionniers de l'antenne au micro de Jean-Paul Maigrot.

Participants : Claude Farque, Soeur Reine Marie, Sylvie Perrin, Bernard Millet et Isabelle Jouffroy