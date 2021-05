19ème édition du Prix de la TPE

Le prix de la TPE récompense des entreprises de plus d'un an et de moins de 10 salariés en termes de parcours «prix ÊTRE», de savoir-faire «prix FAIRE», de management «prix PILOTER», de capacité à rebondir à l’après-crise «prix REBOND». Il récompense également l’entreprise reconnue unanimement par le jury «prix TPE».

Planning du prix

Jusqu’au 30 juin 2021: inscription via le site internet www.prix-tpe.fr

Juillet - Septembre 2021 : audits des entreprises en visioconférence

Semaine du 04 octobre : remises départementales

Semaine du 11 octobre : jury final

Semaine du 18 octobre : Finale Régionale