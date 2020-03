1er tour des élections municipales 2020 : rencontre avec les candidats

Joaquim Pueyo tête de lisrte de "Ensemble Alençon 2020", est candidat Divers gauche aux élections municipales d'Alençon.

"nous allons continuer à travailler pour que la ville soit active, attractive - dynamique, créative - écologique et durable - solidaire et proche des habitants, et puis une ville tranquille et ouverte. La tranquilité, la sécurité ça permet également à chaque citoyen, là où il vit, d'être traité et pris en chargé avec équité. C'est ça notre projet phare, 5 axes et 50 engagements. Et moi je le dis, les engagements seront tenus".