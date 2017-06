1er tour des législatives en Vendée: ce qu'il faut en retenir

● 1er tour des élections législatives, les candidats de La République en Marche ! arrivent en tête dans les 5 circonscriptions vendéenes. Compte-rendu des résultats circonscriptions par circonscriptions dans ce journal.

● Sur les 3 députés sortants qui se représentaient, deux se qualifient très difficilement pour le second tour : Alain Lebœuf et Hugues Fourage, et une est éliminée dès le premier tour: Sylviane Bulteau.

● Et enfin, quelles sont les chances des candidats sortants de la droite et du PS pour le second tour ? Vous entendrez l’analyse du politologue Guillaume Bernard.