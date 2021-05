2,2 millions d'euros pour 26 nouveaux projets en Occitanie

Des îlots de verdure en centre ville, un camion transformé en atelier de réparation, des ateliers de création do it yourself. Ils font partie des 26 nouveaux projets soutenus par la région, dans le cadre de la 2e session du budget participatif “Ma solution pour le climat”.

Ces initiatives réparties sur tout le territoire ont été choisies via un vote par les citoyens eux-mêmes en décembre-janvier derniers. Aujourd’hui la région mobilise plus de 2 millions d’euros pour les mettre en place.



Agnès Langevine est vice présidente a la transition écologique et énergétique à la region Occitanie.