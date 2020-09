2 festivals maintenus à la rentrée : Fénétrange et l’Arc Mosellan

Le premier 18/19 en Moselle vous invite à braver la Covid et assister à 2 festivals qui débutent le premier week-end de septembre . Le 42e festival de Fénétrange évoqué par son président Benoit Piatkowski et le Festival de théâtre de l’Arc Mosellan, à l’Est de Thionville avec Rémi Barbier, directeur du théâtre de Nihilo Nihil et sa troupe.