20 ans de Fanfare du Minervois et un film "Des Couacs & des Poètes"

"Des Couacs & des Poètes" raconte la Fanfare du Minervois, mais aussi les liens qui unissent des Audois de divers cantons et divers horizons.

Jacob Redman, réalisateur, photographe, Evelyne, productrice du film et "fanfaronne" musicienne dans la Fanfare du Minervois et Paco Lapena, qu'on ne présente plus, sont venus nous parler du film et aussi du CD fraîchement sorti de la Fanfare.