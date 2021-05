20 ans des Trophées de l'Economie Numérique en Occitanie

Il fait partie de l’ADN même des entreprises de nos jours.

Le numérique est un incontournable. Dans la région, la Chambre de Commerce et d’Industrie récompense les sociétés les plus innovantes en la matière, grâce aux Trophées de l’Economie Numérique. Pour cette 20e édition, différentes catégories sont à l'honneur : start up, performance numérique, cybersécurité et RGPD.

Lilian Fourcadié est chargé de mission numérique à la CCI du Tarn.