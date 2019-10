2019 S43 1026-PANE avec le père Cantalamessa

80 prêtres et leurs évêques de la Province de Poitiers sont actuellement à Lourdes autour du prédicateur de la maison pontificale : le père Raniero Cantalamessa. Il est capucin, historien et professeur à l’Université de Milan. Depuis 1980 il est le prédicateur de la maison pontificale. Il a donc côtoyé Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François.

Il est interrogé par Monseigneur Hervé Gosselin