2020. Ce qui change au 1er Janvier

Comme tous les 1er janvier, des changements interviennent dans notre quotidien.

À compter de ce mercredi, le dispositif des voitures radars arrivent dans notre région ! Depuis avril 2018, le dispositif était testé en Normandie seulement, mais il arrive en Pays de la Loire cette année. Le site service-public.fr indique toutefois que les trajet et les plages horaires seront fixées au préalable. Le critère pour la circulation de ces voitures sont les lieux et les moments les plus accidentogènes. Les flashs sont automatiques et invisibles avec des marges d'erreurs supérieures aux radars fixes. Le conducteur n'aura aucune indication ni aucune possibilité d'action sur le dispositif.

Pour notre santé et pour l'environnement, deux interdictions interviennent également pour ce 1er janvier 2020. La première est l'interdiction des ventes de coton-tige en plastique. Des modèles existent néanmoins avec des tiges en cartons ou en bois. L'autre interdiction de ce début d'année, c'est celle du E171 ou dioxyde de titane. Cc'est un additif présent dans les aliments pour ses propriétés colorantes. Le principe de précaution a encouragé les autorités publiques à l'interdire dès cette année.

Toujours concernant la santé, plusieurs médicaments comme le paracétamol, l'ibuprofène ou l'aspirine ne seront plus en libre accès dans les pharmacies. Il faudra maintenant les demander à son pharmacien, mais resteront disponibles sans ordonnance.

Une marche de plus est franchie vers le paquet de cigarette à 10€. C'est l'objectif fixé par le gouvernement, mais pas encore pour 2020 puisque le paquet passe à 9,10€ ou 9,20€.

Une hausse plus agréable que la précédente c'est la revalorisation du SMIC de 1,2% (contre 1,5% en 2019). C'est une hausse d'une quizaine d'euros par mois pour le salaire minimum et le porter à 1 539,42€ brut par mois.

De l'autre côté, une baisse, mais qui donne le sourire aussi. L'impôt sur le revenu diminue, entre 180 et 350€ qui devrait concerner environ 17 millions de foyers.