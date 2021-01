"2020" Photos de danse à l'Arsenal d' Emanuel Gat et Les Amis du Spitzberg

Après le journal régional présenté par Sébastien Souici, nous serons dans la galerie photo de l'Arsenal à Metz avec Chantal de La Touanne et du chorégraphe photographe Emanuel Gat pour une exposition intitulée "2020", prête à accueillir le public et qui sera ouverte à ce dernier souhaitons le début février, c'était la présentation presse ce matin. Nous parlerons histoire comme chaque vendredi avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger, nous serons le 15 janvier 1633. Mais pour ouvrir ce 1819 avec Jocelyn Lapart nous sommes à l'extrême est du département de la Moselle, dans la forêt de Dabo à la maison forestière, d'où une connexion pas totalement performante, avec Vincent Michel président de l'association "Les amis du Spitzberg".