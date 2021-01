2021 : une année de l'espérance ?

Une année s'achève, une autre commence. 2020, année difficile grandement marquée par la crise sanitaire, laisse place à 2021.

Si l'année écoulée a fait connaître de nombreux bouleversements à notre société, elle l'a aussi été pour l'Église, dont la dimension communautaire a été mise à mal par les limitations de rassemblement.

Alors que la Covid-19 est toujours présente et continue de circuler, comment entrevoir de l'espoir pour 2021 ?

Qu'est-ce que la crise nous a enseigné ? Comment l'Église et les paroisses continuent-elles de s'adapter à la situation ?

Mgr Christophe Dufour, archevêque d'Aix et Arles, nous répond à ces questions.