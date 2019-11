203 enfants sauvés : objectif atteint pour Initiatives Coeur dans la Transat Jacques Vabre

"La Transat Jacques Vabre, c'est une aventure à deux". Tels sont les mots de Paul Meilhat hier, lundi 11 novembre, dans une vidéo Facebook. S'ils étaient deux sur le bateau, ils étaient bien plus nombreux à les suivre durant ce périple. Le bateau qu'il menait avec Samantha Davies a franchit la ligne d'arrivée dans la nuit de dimanche à lundi. Initiatives Coeur termine 7e de la Transat, quelques heures seulement après les vainqueurs, Charlie Dalin et Yann Elies, sur Apivia.

La Route du Café

Aussi appelée "La Route du Café", la course transatlantique existe depuis 1993 et est organisée tous les deux ans. Elle est aujourd'hui disputée par un équipage de deux skippers par bateau. Ouverte à plusieurs catégories, les bateaux de cette 14e édition se répartissaient entre deux catégories de monocoques et une catégorie de mumlticoques, les Multi50, les plus rapides, arrivés avant le week-end.

La course d'Initiatives Coeur dans la catégorie IMOCA

La catégorie la plus suivie était cette de la catégorie des IMOCA, l'une des deux catégories de monocoque engagée dans la Transat. C'est dans cette catégorie que figure le bateau Initiative Coeur, face à une trentaine d'autres concurrents. Avant même le départ, il faut avoir à l'idée que la Transat Jacques Vabre, pour les IMOCA, c'est une course longue de 8 000 km et près de deux semaines en mer entre Le Havre et Salvador de Bahia.

Le départ de la Transat a été donné le dimanche 27 octobre pour cette catégorie.

Dès le lancement, Initiatives Coeur se place dans les positions de tête au large des côtes européennes. Les skippers tiennent un solide top 10 alors que l'équateur est en vue. À l'image des favoris, le monocoque Charal, Initiatives Coeur est pris dans le fameux poteau noir, et connaissent une perte de vent les faisant chuter au classement. Mais les voiles se gonflent de nouveau, Samantha Davies et Paul Meilhat reprennent de la vitesse. Le cap de l'équateur est passé après 12 jours de course, ils sont alors en 8e position.



Une fois franchi, il ne reste plus que quelques miles à parcourir en vue de la ligne d'arrviée. Quant aux vainqueurs, Charlie Dalin et Yann Elies sur Apivia, ils pasent l'équateur avec 24 heures d'avance sur Initiatives Coeur pour l'emporter après un peu plus de 13 jours de course. Samantha Davies et Paul Meilhat accélèrent avec leur monocoque et parviennent à gagner une place pour accrocher une très belle 7e place finale. Arrivé le 10 novembre, ce sont moins de 24 heures qui les séparent de l'équipage vainqueur.

La belle initiative

Initiatives Coeur, Samantha Davies et Paul Meilhat étaient les ambassadeurs nautiques de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Depuis 2009, l'association, présents sur plusieurs événements, tente de récolter des fonds pour sauver les enfants atteints de maladies cardiaques. Pour cette Transat Jacques Vabre, marquant les 10 ans de l'association, l'objectif fixé était d'atteindre les 200 enfants sauvés. Comment ? En mobilisant le plus de personnes possible sur les réseaux sociaux. Un nouveau fan c'est 1€ reversé par les partenaires, permettant de collecter des fonds. Durant ces 14 jours de course, 27 enfants ont pu être sauvés grâce à Initiatives Coeur, portant le total à 203 enfants sauvés en une décennie.

Parmi les partenaires de Mécénat Chirurgie Cardiaque, on trouve une entreprise mancelle, Initiatives, pour récolter l'argent nécessaire aux soins de ces enfants. Les Sarthois ne sont pas étrangers à ces apparitions puisque depuis 2009, Mécénat Chirurgie Cardiaque affiche également ses couleurs sur certaines voitures aux 24 Heures du Mans.

Prochaine étape maritime...

On reverra Initiatives Coeur sur les mers. L'équipe nous donne rendez-vous à la fin de l'année 2020 pour le départ du prochain Vendée Globe ! La bateau sera confié à Samantha Davies pour le tour du monde en solitaire. Ce sera alors sa troisième participation. Une occasion supplémentaire pour sauver d'autres enfants.