20eme bougie pour le choeur de Joannas!

A Largentière, à l'occasion d'un concert pour les 20 ans de la chorale de Joanna, Marijo Bouleau rencontre Bernadette Pinède, choriste, qui nous présente les origines et les envies de ce choeur.



Un choeur qui accueille toujours des nouveaux membres avec plaisir et qui se réuni le mardi au chateau de Joannas, vous étes tous et toutes invités à chanter, un seul numéro le 06 71 61 25 46.