23 500 masques distribués par le Département et la Préfecture

L'agence Régionale de santé appelle tous les professionnels de santé à se porter volontaires pour enrayer l'épidémie de coronavirus en Centre Val de Loire.



Le Conseil Départemental et la Préfecture d'Indre et Loire distribuent des masques depuis jeudi matin auprès des personnels des maisons de retraites .



>Avec les ruptures de stock en pharmacie sur les masques et les gels hydroalcoliques, certaines personnes profitent du filon et se lancent dans l'arnaque sur internet. Témoignage et conseils de l'UFC que Choisir dans ce journal.