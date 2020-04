253 000 Français ont répondu à l'appel à main-d'oeuvre des agriculteurs

Malgré le confinement, les agriculteurs continuent de travailler pour nourrir la population. "La fermeture des restaurants et des cantines a complètement changé les habitudes alimentaires des Français, constate l'Angevine Christiane Lambert, présidente nationale de la FNSEA. Il se vend plus de lait, de yaourts et de crème, mais beaucoup moins de fromage, par exemple." Quant à l'appel "Des bras pour ton assiette", il a déjà recueilli 253 000 candidatures. Christiane Lambert salue "un bel élan de générosité et d'intérêt des Français pour le secteur agricole".