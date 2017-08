26 ème édition des Lectures sous l'arbre : encore un grand cru !

Ce dimanche 13 août démarre la 26ème édition des Lectures sous l'arbre, initiées par les Editions Cheyne et organisée par l'association Typographie et Poésie.

C'est sur le plateau du Vivarais-Lignon entre Le Chambon sur Lignon et Saint-Agrève que se trouve l'Arbre Vagabond, lieu de rendez-vous incontournable Lectures sous l'arbre.

Mais cette année, plus que jamais, il n'y aura pas que les mots au coeur des échanges avec le public... C'est que Elsa Pallot explique à Anne-Marie Vergnon.

Pour vous inscrire et avoir tous les renseignements sur cette 26ème édition des Lectures sous l'arbre, vous pouvez appeler le 04 75 30 65 06 ou aller sur le site : www.lectures-sous-l'arbre.com



© Luc olivier cliché