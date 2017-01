26 minutes Ã©co - 23 janvier 2017 Ã  18:30 La question des grandes surfaces en bande dessinÃ©e

26 minutes Eco reçoit Jean-Luc Loyer, et Xavier Bétaucourt, dessinateur et scénariste de la bande dessinée "Le grand A", prix lycéen du livre d'économie dans la catégorie BD et véritable documentaire sur les conséquences de l'implantation d'un hypermarché sur les centres-villes, le lien social, les infrastructures de transport et même la présidence d'un club de foot professionnel, le RC Lens !