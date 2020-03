26 Minutes éco - Jean-François Dumontet - Label Handi Engagé

26 Minutes éco reçoit aujourd'hui Jean-François Dumontet, responsable de l'entreprise JF Développement, installée à Roullet et spécialisée dans l'innovation et la création de matériaux adaptés...



Une entreprise qui s'est très vite intéressée à un nouveau label intitulé "Label Handi Engagé". Celui-ci a pour but de mettre en lumière les sociétés publiques ou privées proposant des actions en faveur des personnes en situation de handicap. Un label lancé par Cap Emploi en mars 2018...