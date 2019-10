29 ème salon de l'Artisanat et des Métiers d'Art à Ballan-Miré

Cette semaine nous vous présentons le 29 ème Salon de l'Artisanat et des Métiers d'Art qui a lieu ce week end des 19 et 20 octobre à Ballan-miré au Centre d'Animation de la Haye.

Venez découvrir ce Salon qui a le plaisir d’accueillir comme invitée d’honneur, Charlotte PIRAUDEAU de La ManuTerra, céramiste d’art.

Une nouvelle édition qui mêle toujours créations originales et savoir-faire traditionnels avec plus de vingt artisans et artisans d’art professionnels présents. A découvrir notamment : mobilier bois et acier, luminaires en métal, créations forales, art textile, art de la table, photographie… Un Salon pour faire le plein de découvertes, d’échanges et de surprises !

Pour nous en parler nous recevons Marion Simoncello, coordinatrice de projets à la MJC de Ballan-Miré.