2èmes Rencontres "Vive les Assos !"- jeudi 7 février à Couffoulens

Au programme, de Vive les Assos - 2ème édition ! des ressources et des solutions pour avancer sur son projet associatif : des échanges, des bonnes pratiques, des ateliers et des stand d'information...

Evènement est gratuit et ouvert à tous : bénévoles et salariés d'associations, agents et élus, porteurs de projets, individuels...

Invités : Mathieu Petiot, directeur de La Ruche Associative et Daniel Iche, vice-président de Carcassonne Agglo, Terres d'audace, en charge de la solidarité, Des services et du budget du Centre Intercommunal d'Action Sociale