Philippe Louat

Journaliste professionnel depuis 20 ans, à RCF depuis 10 ans. Après avoir travaillé sur des réseaux commerciaux Cherie FM , Virgin et RFM, en Ardèche en Alsace et à Lyon, il présente chaque jour les rendez vous d'informations dans les matinales, il coordonne la rédaction avec l'aide précieuse d'une dizaine de bénévoles. Il est le réalisateur de l'émission ''La Loire Aujourd hui''. Papa d'un petit garçon , côté passions il affectionne les travées de Geoffroy Guichard et les tables de restaurants ligériens. Sa devise : ''être sérieux , sans se prendre au sérieux''.