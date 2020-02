3 syndicats de gestion des déchets d'Ardèche et de Drôme s'unissent

Ça été officialisé lundi : l’union de 3 syndicats de gestion des déchets en Ardèche et en Drôme. Résultat de cette union : les emballages et papier de pratiquement l’ensemble des deux départements seront triés en Drôme à Portes les Valence, par l’exploitant Véolia. Pour cela, le centre actuel va s’agrandir et se moderniser.