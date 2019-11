30 ans de la chute du mur de Berlin : regard allemand depuis l'Alsace

Les célébrations du 30eme anniversaire de la chute du mur de Berlin ont eu lieu ce week-end. Regard d'un Allemand expatrié en Alsace à cette époque.



Udo Wiggermann est Allemand. Il est arrivé en Alsace en 1986. Pendant de nombreuses années, il a travaillé pour l’entreprise Siemens. Avec lui, on revient sur cette vie d’avant la chute du mur. Une vie qu’il a côtoyée et expérimentée à travers ses nombreux allers-retours entre l’Alsace et l’Allemagne. C’était dans les années 80.