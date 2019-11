30 ans de la chute du mur de Berlin...et après ?

Il y a 30 ans le 9 novembre 1989 le mur de Berlin s'écroulait : où en est l'Europe aujourd'hui après une première période d'euphorie ?



Déjà un tiers de siècle que le mur de la honte, le rideau de fer s'est écroulé au coeur de l'Europe qui résultait des accord de Yalta. Après plus de 40 ans de séparation entre le bloc communiste et les démocraties libérales, l'avenir semblait très ouvert en 1989 pour reconstruire une vaste Europe unie et démocratique. L'allemagne allait se réunifier au prix d'efforts considérables de solidarité entre l'Est et l'Ouest ; l'Union Européenne profitait de la débacle des régimes totalitaires de l'Est pour accueillir des pays aux économies dévastées. Le projet était ambitieux mais exhaltant !



Invitée : Jeanne Françoise Hutin, présidente de la maison de l'Europe de Rennes et de Haute Bretagne.