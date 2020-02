300 000 enfants soldats dans le monde : une journée pour lutter contre ce drame

L'INTERVIEW / Enfants soldats : stop aux violences !

Partout dans le monde, ce sont 357 millions d'enfants qui vivent dans des zones affectées par des conflits armés et parmi eux, 300 000 sont des enfants soldats. Un phénomène toujours d'actualité notamment en Afrique et au Moyen-Orient. En cette Journée Internationale des Enfants Soldats, des ONG et organisations se mobilisent pour dire "stop à la violence", comme l'UNICEF, l'ONU, Handicap International et Vision du Monde, une association de solidarité internationale qui réitère son engagement en faveur de la protection de l'enfance face aux violences et aux conflits.

Camille Romain des Boscs, la directrice générale de Vision du Monde, est l'invitée de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.visiondumonde.fr/



