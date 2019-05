300 000 euros pour redynamiser le centre-ville de Bordeaux

Bordeaux recevra prochainement 300 000 euros de la part de l'Etat afin de redynamiser son centre-ville et ses commerces, touchés par les manifestations hebdomadaires des gilets jaunes. Bordeaux avait, comme 35 autres villes françaises, répondu à un appel à projets lancé par le gouvernement et se partageront donc une enveloppe de 5 millions d’euros. Des actions vont être mises en place pour donner envie aux clients de revenir fréquenter les commerces le samedi après-midi. Le centre-ville bordelais a accusé, au plus fort du mouvement des gilets jaunes le samedi, une "baisse de 30 à 40% de fréquentation. Objectif désormais : faire revenir tous les clients, et au delà des bordelais.

Précisions de Christian Baulme, président de l’association de commerçants La Ronde des quartiers.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Notons aussi qu'à partir de septembre, tickets de trams et bons pour des heures à tarif réduit dans les parkings seront à gagner dans les commerces.