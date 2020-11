300 personnes manifestent à Tours contr les violences faites aux femmes

> Hier, journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes… Une manifestation s’est déroulée place Jean Jaurès à Tours. Retour sur l’évènement dans ce journal.



> La pauvreté dans le Loir-et-Cher. Le topo d'une association active dans ce domaine, c'est le Secours Catholique qui confirme que la crise sanitaire et économique touche les plus pauvres et qu'il s sont plus nombreux cette année.



> Du côté de la météo, du vent demain matin en Touraine Loir et Cher mais toujours du soleil !